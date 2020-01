MPCC trekt aan alarmbel over dopinggevallen: "Nooit zo alarmerend sinds oprichting van geloofwaardigheidsbarometer"

De MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, heeft de cijfers in handen gekregen over dopinggevallen in 2019 over de sportgrenzen heen. Die zijn weinig flatterend voor de wielersport, dat opnieuw één van de sporten waarbij het aantal overtredingen het hoogst is.

"De cijfers voor wielrennen zijn nooit zo alarmerend geweest sinds de oprichting van de geloofwaardigheidsbarometer", laat de MPCC weten in een mededeling namens voorzitter Roger Legeay. "Er is een plotse stijging van dopinggevallen in het mannen-en vrouwenwielrennen, of het nu op de weg is of op de piste." Daardoor is het wielrennen gestegen van de dertiende plaats in 2018 naar de vijfde plek op de lijst van sporten met de meeste dopinggevallen. Enkel atletiek, gewichtheffen, baseball, American football doen nog slechter. De meeste overtredingen werden vastgesteld bij Amerikaanse sporters. OPERATIE ADERLASS "2019 werd gekenmert door Operatie Aderlass. Het is niet uitgesloten dat er nog namen zullen worden toegevoegd aan de reeds zeven verdachten uit onze sport", klinkt het ook nog bij de MPCC. "Er zijn twee hypotheses voor de stijging van het aantal dopinggevallen: ten eerste een hernieuwde interesse in doping en ten tweede meer doelgerichte dopingtests.