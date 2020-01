Wout van Aert wil zich laten zien in het voorjaar: "Als mijn plan klopt ben ik top van de E3 tot Parijs-Roubaix"

Na zijn bijzonder zware val in de Ronde van Frankrijk was het toch afwachten of Wout van Aert helemaal zou herstellen. Een half jaar verder heeft van Aert alweer enkele crossen op de teller staan en bereidt hij zich intens voor op het nieuwe wegseizoen.

Net zoals in 2019 zal Wout van Aert ook in 2020 weer de kopman zijn van Jumbo-Visma in het voorjaar. Momenteel traint de voormalige wereldkampioen veldrijden in Alicante om zich optimaal voor te bereiden op het wegseizoen. In februari volgt er nog een hoogtestage in Tenerife. Wout van Aert zal dan enkele weken later zijn seizoen starten in een koers waarin hij enkel nog maar op het podium stond: de Strade Bianche.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws had Wout van Aert het over zijn ambities: "Ik zal mijn eerste wedstrijden nodig hebben om naar een hoog niveau toe te groeien. Als mijn plan klopt zal ik op niveau zijn van de E3 tot Parijs-Roubaix. Als ik dan mijn niveau van de zomer haal, moet ik in staat zijn om mee te doen voor de zege."