Eli Iserbyt klopt Toon Aerts na een bloedstollende tweestrijd in Nommay

Geen Mathieu van der Poel in Nommay en dat wilde zeggen dat we ons konden opmaken voor een spannende strijd. Toon Aerts en Eli Iserbyt leken voor de start de grootste kanshebbers op de dagzege.

Toon Aerts begon als leider in de Wereldbeker met een voorsprong van 45 punten op Michael Vanthourenhout. Eli Iserbyt stond voor de start nog zes punten verder in het klassement. Thijs Aerts -de broer van Toon- dook als eerste het veld in en nam meteen enkele lengtes voorsprong, Laurens Sweeck en Lars van der Haar gingen vlot mee. Thijs Aerts sloeg uiteindelijk wel een klein gaatje en had aan het einde van de eerste ronde een voorsprong van een vijftal seconden.

Aan het begin van de tweede ronde besloot Iserbyt om toch een eerste keer een versnelling te plaatsen. Hij kreeg Toon Aerts en Gianni Vermeersch mee. Vermeersch kon het tempo van de twee voorin uiteindelijk niet volgen waardoor het op een tweestrijd leek uit te draaien.

Achtervolgers verliezen terrein

In de achtergrond zag een groepje met onder meer Hermans, Van Kessel, Vermeersch en Sweeck de twee voorin dik 20 seconden wegrijden. De twee trokken stevig door en deden elkaar pijn. Een slippertje van Toon Aerts in de vierde ronde werd door Iserbyt niet afgestraft.

In de zesde ronde besloot Aerts om zijn versnelling in te zitten. De leider in de Wereldbeker liet Iserbyt achter en die had het moeilijk om meteen te reageren. Het verschil bleef wel maar rond de vijf seconden, maar dat gat kreeg Iserbyt erg moeilijk gedicht. Intussen reed Laurens Sweeck in de derde positie rond op een kleine minuut.

Iserbyt keert terug

De cross leek een tijdje gereden, maar in de voorlaatste ronde was daar de terugkeer van Eli Iserbyt. Hij ging Toon Aerts meteen voorbij en jaagde het tempo de lucht in. De West-Vlaming kreeg een klein gaatje, maar Toon Aerts gaf niet af. De renner van de Telenet Baloise Lions wist op zijn beurt het gat te dichten.

In de laatste ronde bleef het bloedstollend spannend. Iserbyt en Aerts bleven mekaar waard en het was uiteindelijk de West-Vlaming die met een late demarrage Toon Aerts wist te verschalken. Een deugddoende zege dus voor Iserbyt, Sweeck eindigde als derde.

Uitslag

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts

3. Laurens Sweeck