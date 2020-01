Toon Aerts moest nipt zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt: "Het was een bijzonder mooie strijd"

Eli Iserbyt en Toon Aerts maakten er in het Franse Nommay een bijzonder aangename strijd van. Iserbyt ging uiteindelijk met de zege aan de haal.

Toon Aerts was na afloop eerlijk voor de camera van Play Sports: "Het was echt een hele mooie strijd. Ik leek de hele tijd net iets sterker, maar uiteindelijk kwam Iserbyt toch nog terug. Ik denk dat hij vandaag toch wat beter was, anders kom je niet terug."

In het slot kon het beide kanten op: "Ik heb niet echt foutjes gemaakt, maar op het einde raakte ik moeilijk boven op de klimmetjes. Ik ben uiteindelijk tevreden dat ik strijd heb kunnen leveren. Iserbyt was vandaag net iets taaier."