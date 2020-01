Worst klopt Alvarado en Compton in Nommay en brengt de spanning weer helemaal terug in de Wereldbeker

In de Wereldbeker veldrijden stond in het Franse Nommay de voorlaatste manche op het programma. De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado stond voor de start aan de leiding in het klassement met een punt voorsprong op Katerina Nash. Geen Sanne Cant, Yara Kastelijn en Marianne Vos aan het vertrek.

Hoewel Katerina Nash na haar sterke prestaties in september in Iowa en Waterloo nog steeds hoog stond in het klassement, kwam de meeste concurrentie voor Ceylin del Carmen Alvarado van haar landgenote Annemarie Worst. Alvarado sukkelde wel bij de start want eerst miste ze haar pedaal en even later ging de Nederlandse ook nog tegen de grond. Worst hoopte om te profiteren en trok stevig door, ze kreeg wel de Franse kampioene Marion Norbert Riberolle mee. Alvarado vond toch vrij snel haar ritme terug en kwam nog voor het einde van de eerste ronde terug aansluiten voorin. Het Nederlandse duo trok samen met Riberolle stevig door, maar toch kon de Amerikaanse Katherine Compton nog komen aansluiten. De moedige Riberolle viel voorin weg door materiaalpech en kwam nooit meer terug. De drie koplopers blijven samen Bij het ingaan van de allerlaatste ronde zat het trio Worst-Alvarado-Compton nog steeds samen. Alvarado nam wel het initiatief, maar op een cruciaal moment besloot Compton om toch eens ten aanval te trekken. De Amerikaanse raakte niet weg waardoor we ons konden opmaken voor een sprint. Daarin bleek Worst duidelijk een maatje te sterk voor de tegenstand. De Nederlandse heeft zo weer uitzicht op de eindzege in de Wereldbeker. Uitslag 1. Annemarie Worst 2. Ceylin del Carmen Alvarado 3. Katherine Compton 4. Christine Majerus 5. Manon Bakker