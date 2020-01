VOORBESCHOUWING: Toppers genoeg bij Jumbo-Visma, maar vormen ze in 2020 ook een geheel?

Met de start van de Tour Down Under op 21 januari komt het begin van het wegseizoen met rasse schreden dichterbij. Daarom nemen we de beste ploegen eens onder de loep. Jumbo-Visma wil in 2020 nog een extra stap zetten om het beste en meest complete team ter wereld te worden.

Hoe was 2019?

2019 was een fantastisch jaar voor Jumbo-Visma. De ploeg wilde het goed doen in het voorjaar met Wout van Aert, in de sprints met Dylan Groenewegen en in de klassementen met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk.

Daarin slaagde Jumbo-Visma telkens met verve. Wout van Aert won dan wel geen grote klassieker, maar domineerde bij momenten en reed goed van de Strade Bianche tot en met Parijs-Roubaix. Dylan Groenewegen en ook revelatie Mike Teunissen zorgden overal waar dat kon voor mooie sprintzeges en Primoz Roglic (eindzege Vuelta) en Steven Kruijswijk (podium Tour) reden goede klassementen. Verder kwamen daar ook nog eindzeges in Tirreno-Adriatico (Roglic), Ronde van Romandië (Roglic) en de BinckBank Tour (De Plus) bij.

Versterkingen en vertrekkers

Hoewel 2019 dus uitstekend was, deed Jumbo-Visma toch dé wielertransfer van de mercato. Tom Dumoulin werd weggeplukt bij Team Sunweb en moet in de komende jaren voor Nederland nog eens de Ronde van Frankrijk winnen. Hij krijgt daar bij Jumbo-Visma in elk geval wel de juiste ondersteuning voor.

Verder haalde Jumbo-Visma nog enkele versterkingen binnen. Tobias Foss bewees zichzelf bij de beloften in 2019 en won onder meer de Tour de l'Avenir. Hij werd daarmee de opvolger van Egan Bernal en Tadej Pogacar. Verder werd ook de Australische klimmer Chris Harper aangetrokken en kwam ook de Duitse allrounder Christopher Pfingsten nog over van Bora-Hansgrohe. Danny Van Poppel, Floris De Tier, Daan Olivier en Neilson Powless verlieten het team.

Sterktes en zwaktes

De sterkte van het team is uiteraard dat het gewoon overal kan scoren. In het voorjaar heeft hem met Wout van Aert een kopman die quasi overal kan meespelen. Het is wel nog wat afwachten of hij na zijn valpartij in de Ronde van Frankrijk meteen zijn beste niveau kan halen. In de sprints kan het team dan weer rekenen op diezelfde Wout van Aert, wereldtopper Dylan Groenewegen en de beresterke Mike Teunissen.

Hoewel het team ongetwijfeld met die renners al regelmatig zal scoren ligt de focus toch vooral bij de klassementsrenners. Met Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk rijden er drie wereldtoppers rond. Het trio trekt samen zonder eerst de Giro te rijden naar de Tour om daar vol te gaan voor de eindzege. Die sterkte is meteen ook de grootste (mogelijke) zwakte voor Jumbo-Visma. Aangezien de Tour met drie renners winnen niet kan, zullen toch twee kopmannen zich uiteindelijk moeten opofferen. In mei trekt George Bennett als kopman naar de Giro, Kruijswijk mag na de Tour zijn kans nog eens wagen in de Vuelta.

Selectie 2020

George Bennett

Koen Bouwman

Laurens De Plus

Tom Dumoulin

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Tobias Foss

Robert Gesink

Dylan Groenewegen

Chris Harper

Lennard Hofstede

Taco van der Hoorn

Amund Grøndahl Jansen

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tom Leezer

Bert-Jan Lindeman

Paul Martens

Tony Martin

Christopher Pfingsten

Primož Roglič

Timo Roosen

Mike Teunissen

Antwan Tolhoek

Wout van Aert

Jonas Vingegaard

Maarten Wynants