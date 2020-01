Belang van positionering: prestaties van de topsprinters bij eerste grote afspraak gefileerd

De uitslag is welbekend: Bennett eerste, Philipsen tweede en Baska derde. Maar een wielerwedstrijd is veel meer dan enkel de uitslag. De openingsetappe van de Tour Down Under was de eerste afspraak voor verschillende topsprinters. Hoe brachten ze het er vanaf?

Als er één zaak kan geconcludeerd worden uit de eerste WorldTour-koers van 2020, is het dat positionering van het opperste belang blijft voor wie een sprint naar zijn hand wil zetten. Grote verschuivingen in de eerste posities waren er in de laatste honderden meters niet bij. We gaan de belangrijkste hoofdrolspelers af, die elk hun verhaal hebben.

BENNETT

Wie als eerste over de streep komt, heeft het natuurlijk altijd goed gedaan. Heel even was Bennett wel het spoor van zijn treintje kwijt, maar hij had het al snel weer opnieuw te pakken en liet zich op sleeptouw nemen door Morkov. Daardoor zat hij in uitstekende positie die de sprint volop losbraak. Vorig jaar heeft hij zich al bewezen bij Bora, bij zijn nieuwe ploeg moet hij zeker de rol van Viviani kunnen overnemen.

PHILIPSEN

Gezien de aanwezigheid van drie echte topsprinters, is de tweede plaats van Philipsen toch wel opmerkelijk. In Australië lijkt hij zich steeds goed te voelen. Bij zijn aanzet zat er ook behoorlijk wat op. Het zo lang volhouden om iemand van het kaliber van Bennett te kloppen is nog wel iets anders, maar het potentieel is aanwezig.

VIVIANI

Het is wat elke spurter net niet voor wil hebben: ingesloten geraken tijdens een massasprint. Viviani lijkt op een gegeven moment vast te zitten langs de linkerkant van de weg, tegen de barrières. De Italiaan vindt toch nog een gaatje en spurt nog naar plek vier. Krijgt hij vrije baan, dan doet hij wellicht mee voor de overwinning. Aan zijn intrinsieke snelheid ligt het alvast niet.

GREIPEL

Gezien zijn gebrek aan hoge noteringen in 2019 kan de vijfde plek voor Greipel al een meevaller genoemd worden, al zat er mogelijk toch nog meer in. Bij het ingaan van de slotkilometer zag het ernaar uit dat hij zich nog beter zou kunnen positioneren dan uiteindelijk het geval was. Het wordt toch de moeite om te volgen hoe de Duitser zich in de volgende dagen gaat manifesteren.

EWAN

Caleb Ewan zat al veel te ver toen het allemaal begon. Inclusief renners die zich lieten uitzakken, raapte hij er nog een stuk of zeven op. Om zich nog te mengen voor de dichtste ereplaatsen, was het onbegonnen werk. Aan de timing moet dus nog gesleuteld worden bij Lotto Soudal. Moeilijk om te voorspellen hoe het anders was afgelopen, maar aan de snelheid van Ewan moet eigenlijk niet getwijfeld worden.