De spirit van Deceuninck-Quick.Step: winnaar Bennett overlaadt ploegmaats meteen met lovende woorden

De man die droomde van een overstap naar Deceuninck-Quick.Step, heeft op de eerste wedstrijddag al laten zien het vertrouwen niet te zullen beschamen. Sam Bennett spurtte meteen naar de zege in de Tour Down Under. Om nadien uitgebreid de ploegmaats te bedanken.

Helemaal naar de geest van de ploeg, terwijil er toch ook heel wat druk op de schouders van Bennett lag. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet de druk voelde om de eerste overwinning te behalen. Ik ben blij dat die er in de eerste rit van de eerste koers van het seizoen kwam."

Waarna het blazen op de loftrompet kon beginnen. "Ik kan mijn ongelooflijke ploegmaats niet genoeg bedanken, want het resultaat komt er door hun geweldige inspanningen. De manier waarop ze gereden hebben, was geweldig. Iedereen deed een fantatische job en speelde super zijn rol. Ze hielden me in positie en verzekerden dat ik zat waar ik moest zitten om te vechten voor de overwinning."

De ploeg heeft veel vertrouwen in me

Met dit team en zo'n afwerker moet er nog meer succes in zitten in de Tour Down Under. "De ploeg heeft veel vertrouwen in me. Er zit veel ervaring in dit team en dat was te merken. De week is nog maar net gestart en ik hoop dat andere goede uitslagen snel zullen volgen."