Eventuele scherprechter van WK 2021 wellicht in Vlaams-Brabant

Het grootste wielerfeest om naar uit te kijken de volgende jaren is het WK van 2021. Dat gaat dan nog eens door in België. Kleppers uit binnenland en buitenland kunnen dan meedingen naar de regenboogtrui in Leuven. Maar niet zonder eerst enkele hindernissen te overwinnen.

Het WK gaat in 2021 van start in Antwerpen en de finish ligt in Leuven. Het is uitkijken waar er onderweg het verschil gemaakt kan worden. Misschien kan dat wel op de Moskesstraat in Overijse. De kans is groot dat deze zal opgenomen worden in het parcours.

WACHTEN OP GOEDKEURING

Op de definitieve goedkeuring van het parcours is het nog een week wachten en tot die tijd is er dus niets zeker. Christophe Impens van Golazo en bondsvoorzitter Tom Van Damme bevestigen aan Het Laatste Nieuws wel dat de Moskesstraat er wellicht bij zal zitten.

De Moskesstraat is een steile kasseiweg van 550 meter lang. Zeker naar het einde toe is het een aardig stukje klimmen, want dan ligt er zelfs een stukje met een hellingsgraad aan zeventien procent.