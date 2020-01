Mettepenningen geeft UCI raad na zaak-Betsema: "Op 17 januari kreeg ze bericht dat ze mocht rijden vanaf 6 oktober"

Ook voor Pauwels Sauzen-Bingoal was het geen evidente zaak om mee om te gaan, die schorsing van Denise Betsema. Op de persconferentie over het einde van haar schorsing nam ook Jurgen Mettepenningen namens het team het woord. Hij had liever een andere aanpak van de UCI gezien.

Het zag er allemaal prachtig uit toen Betsema vorig seizoen overwinning na overwinning boekte. "Op korte tijd werd Denis publiekslieveling en ze sloot het seizoen af als zegekoningin. Het was een mooi verhaal, de renster van het eiland Texel, mama van twee kindjes. Tot we een mail kregen van de UCI op 5 april 2019." SNEL HANDELEN Het nieuws sloeg uiteraard in als een bom, maar veel tijd om er bij stil te staan was er niet. "Een uur en een kwartier later werd het nieuws wereldwijd bekendgemaakt. Ik vond dit niet fair van de UCI, want ik moest heel snel handelen om onze communicatie tot stand te brengen. Nu blijkt dat er van bewust dopinggebruik geen sprake is." Mettepenningen richt zich dan ook tot de UCI om dit soort zaken met de nodige voorzichtigheid te behandelen. "Mijn advies is om in de toekomst voorzichtiger met zulke zaken om te gaan en niet op voorhand te oordelen. Op 17 januari kreeg ze bericht dat ze terug mocht rijden vanaf 6 oktober."