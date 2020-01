🎥 Froome komt met goed nieuws en bevestigt waar hij zijn jacht op vijfde eindzege in Ronde van Frankrijk begint

Chris Froome wil volgende zomer absoluut zijn vijfde Ronde van Frankrijk winnen. Hij heeft nu ook laten weten waar hij zijn seizoen op gang trapt.

Gisteren waren er de geruchten, vandaag is er de bevestiging. De Brit maakt eind februari zijn opwachting in de UAE Tour. Het wordt zijn eerste wedstrijd na zijn zware val in de Dauphiné van vorig jaar.