Stan Dewulf ondergaat operatie aan knie: "Zo snel mogelijk weer fit zijn"

De 22-jarige Stan Dewulf komt voorlopig nog niet in actie. De ex-winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften onderging een operatie aan zijn geteisterde linkerknie.

Dewulf liet het zelf weten op Instagram dat hij intussen een ingreep onderging aan zijn knie: "Mijn knie wilde niet vanzelf genezen dus was een operatie noodzakelijk. Ik moet nu enkele weken herstellen en daarna zal ik met het team zien welk programma ik moet volgen."

Dewulf is een renner die in de jeugdreeksen vooral wist uit te blinken in het klassieke werk. Hij ging aan zijn tweede jaar bij de profs beginnen, maar zal dus nog even moeten wachten.