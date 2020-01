Cynische Bruyneel na uitspraken Pevenage: "Rudy, het is allemaal de schuld van Lance en mij"

"Als ik de namen van de andere daders noem, lig ik morgenvroeg met afgesneden kop in mijn bed” en “Als wisselgeld verwittigde de UCI Armstrong en Bruyneel wanneer er dopingcontroles zouden zijn”, waren maar een aantal van zijn uitspraken van de afgelopen dagen.

Ook in zijn boek wijst Pevenage constant met de vinger naar Lance Armstrong en Johan Bruyneel. De grote concurrenten van ‘zijn’ Jan Ullrich. Bruyneel reageerde intussen met een cynische tweet.

Rudy, it’s all Lance’s and my fault! WE made you do it... šŸ™„