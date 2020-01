Evenepoel klaar om zijn seizoen op gang te trappen in Argentinië: "Deze wedstrijd zal altijd speciaal blijven"

Remco Evenepoel viert zaterdag zijn twintigste verjaardag in Argentinië. Een dag later staat hij er aan de start van de Ronde van San Juan.

Vorig jaar maakte Evenepoel er zijn profdebuut. Nu wordt hij er al als één van de favorieten gezien. Het kan snel gaan in een wielercarrière.

“De Ronde van San Juan zal altijd speciaal voor mij zijn”, vertelde Evenepoel aan Het Nieuwsblad. “Het was vorig jaar mijn eerste profkoers en ik heb er geweldige herinneringen aan overgehouden.”

“Ik had veel plezier met mijn ploegmaats, eindigde als derde in de individuele tijdrit en won meteen het jongerenklassement. Daarnaast hebben we twee etappes gewonnen met Julian Alaphilippe. Dus ik was blij met mijn debuut.”

“Ik wou echt opnieuw in San Juan beginnen. We starten met een sterk team en proberen minstens dezelfde successen te behalen als vorig jaar."

"Ook op persoonlijk vlak hoop ik het seizoen met een goed gevoel te beginnen. Vorig jaar was ik verbaasd over de grote belangstelling en ik hoop dat de fans ons dit jaar met hetzelfde enthousiasme aanmoedigen.”