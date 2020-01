Van Avermaet en andere Belgische olympiërs uit wielersport blikken vooruit: "Dumoulin en Evenepoel kunnen scoren"

Greg Van Avermaet zet Rio 2016 wellicht helemaal bovenaan het lijstje met zijn meest prestigieuze zeges. Ook 2020 is een olympisch jaar en de Spelen in Tokio beloven een groots sportevenement te worden. De Belgische wielersport zal er ook goed vertegenwoordigd zijn.

In een rondvraag van Sporza kaarten onze olympiërs het onderwerp al een keertje aan. Van Avermaet kan voor een tweede gouden medaille gaan, als hij mee mag. "Een beetje surrealistisch, maar we gaan het proberen." Wie denkt hij dan wel dat het meeste kans maakt om te schitteren? "Tom Dumoulin en Remco Evenepoel kunnen allebei scoren in de weg-en/of tijdrit."

Kenny De Ketele doet in principe mee in het baanwielrennen. Enkel een olympische titel zou er nog moeten bijkomen op zijn palmares. "Dan heb ik elke titel gewonnen die er te winnen valt: van provinciaal over Europees tot wereldkampioen." Wie gaat zich op de piste in de kijker fietsen? "Ik hoop natuurlijk dat de Belgen de show gaan stelen, maar veel aandacht zal naar Elia Viviani gaan."

In het mountainbike hebben we bij de vrouwen Githa Michiels. Een medaille zou van haar 'de gelukkigste op aarde' maken. Ook zij heeft het niet simpel om een favoriete voor de mountanbikewedstrijd aan te duiden. "Moeilijk te voorspellen. Ik gok op Jenny Rissveds, de titelverdedigster." De Japanse eetgewoonten heeft Michiels alvast onder de knie. Op het menu tijdens haar verblijf: sushi met omelet.