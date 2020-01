🎥 Ontdek zelf tot in het detail het parcours van het WK veldrijden

Iedereen verwacht dat Mathieu van der Poel binnenkort in het Zwitserse veldrijden zichzelf opvolgt als wereldkampioen veldrijden. Dat heeft veel te maken met zijn kwaliteiten als renner, maar de Nederlander zou er ook een parcours op zijn maat krijgen.

Het doet al lange tijd de ronde dat het parcours voor het WK veldrijden in Dübendorf enorm vlak is. Op de Facebookpagina van het WK is alvast een animatie geplaatst waarmee alle liefhebbers in een minuutje over het precieze parcours geloodst worden.

Alles is er dus op te zien: de rechte stukken, waar het draaien en keren is, de bruggen, de trappen. Kortom, door dit filmpje te bekijken, kan u zelf alvast een beeld vormen van het parcours en hoeft u zich door niemand te laten vertellen wat het juist gaat worden in Dübendorf.