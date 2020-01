Kim Van de Steene botst opnieuw op limieten en crosst dit seizoen niet meer: "Ik zal het ooit wel eens leren, zeker"

Aan het eind van vorig seizoen moest Kim Van de Steene al heel wat crossen missen wegens een burnout. De renster van Tarteletto-Isorex kampt opnieuw met fysieke problemen en wil het niet zover als vorig jaar laten komen. Daarom heeft ze besloten om dit seizoen geen cross meer te rijden.

"Mijn lichaam is op. Het is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Toen kreeg ik veertien dagen rust voorgeschreven en ging het daarna nog veel slechter. Op dat punt wil ik nu niet belanden. Daarom dat ik iets vroeger stop", verklaart Van de Steene haar beslissing in een gesprek met Wielerkrant.

Ik had beter minder crossen gereden

Een iets andere verdeling tussen trainingen en wedstrijden was misschien beter geweest. "Fysiek kon ik het nog een halfuurtje wel volhouden, maar het dreigt ook mentaal moeilijk te worden en dat wil ik voorkomen. Achteraf bekeken had ik geen tijd om op te bouwen en was mijn lichaam daar niet klaar voor. Ook al ging het crossen wel goed. Ik kon amper trainen. Ik had beter minder crossen gereden en dan beter kunnen trainen."

Van de Steene trekt alvast haar conclusies. "Ik weet nu wel dat elk weekend crossen te veel is. Ooit zal ik het wel eens leren, zeker", moet ze lachen. "Half december begon ik al te voelen dat het bergaf ging en dat het eigenlijk erover was. Ik voelde dat er niet veel op zat en dat ik niet diep kon gaan. Ik moest eigenlijk al vroeger gestopt zijn, maar daarvoor doe ik het te graag, ik heb altijd zin om te werken en te sporten."

Ik wil altijd fysiek bezig zijn - Kim Van de Steene

Voor iemand bij wie de passie zo groot is, moet het vervelend zijn om stil te zitten. "Het is wel ambetant, want ik wil altijd fysiek bezig zijn. Als dat niet lukt, is dat redelijik frustrerend. Je kan het maar beter aanvaarden. Ik ga nu slapen wanneer ik moe ben en voorts spelen met de kindjes en doen wat wel gaat."