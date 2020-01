Laurens ten Dam zoekt na wegcarrière avontuurlijker terrein op

Voor Laurens ten Dam is 2020 zijn eerste jaar als voormalig profrenner. Dat wil echter niet zeggen dat hij de fiets volledig aan de kant laat of hij zijn zin voor competiviteit verloren heeft. Beide aspecten komen mooi samen in de Low Gap Grashopper.

De Low Gap maakt deel uit van de Grashopper Adventure Series en is een wedstrijd over gravel. Ten Dam kan dus zijn beste offroad skills eens laten zien. Enkele jaren geleden heeft de Nederlander ook al wedstrijden over gravel gereden.

De wedstrijd gaat zaterdag door in de ochtend. Amerikaanse tijd, want het Low Gap Park is gesitueerd in Ukiah in Californië. Uitkijken maar of de man die in 2014 nog top tien reed in de Tour goed door deze avontuurlijke race komt.