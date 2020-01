Betsema tevreden met uitslag bij rentrée ondanks lastig slot: "Daar had ik voor de start voor getekend"

Ze is weer helemaal op en top veldrijdster, Denise Betsema. De Nederlandse heeft haar eerste cross van het seizoen achter de rug. Nadat ze het maanden moest stellen met trainingen, eindigde ze tweede bij haar comeback. Daar kon ze best wel mee leven.

"Het gevoel om weer crosser te zijn, was heel goed. Het deed wel pijn, want dat wedstrijdritme ben ik niet gewend. De start ging wel oké", deed Betsema haar relaas bij PlaySports. "Het is een breed parcours, ik kon dus goed passeren."

INTENSITEIT VOLHOUDEN

Enkel op het moment dat Majerus haar voorbij ging in het slot zal ze misschien met spijt terugkijken. "Dat ging niet zoals ik voor ogen had. Christine was daar veel sneller. Als er dan een gaatje is en je kapot zit, is het heel lastig om dat nog goed te maken. Op het einde werd het al lastiger. Die intensiteit veertig à vijftig minuten volhouden ben ik niet gewend. "

Uiteindelijk werd het dus een tweede plaats voor Betsema en dat is ook al heel mooi na een maandenlange afwezigheid. "Daar had ik voor de start voor getekend. Ik kan met een goed gevoel terugkijken."