Evenepoel beseft dat dit een speciaal jaar gaat worden: "Ik weet dat ik al één van de grotere sterren ben"

Remco Evenepoel is 'hot' in Argentinië. Ook daar zijn ze dol op de figuur Evenepoel en wat die al allemaal laten zien heeft. Maar goed, een neoprof is hij niet meer. In 2020 liggen de kaarten enigszins anders en daar is hij zich ook van bewust.

"Ik sta voor een belangrijk jaar", bevestigt Remco Evenepoel in Het Laatste Nieuws. "Dit seizoen wordt anders dan vorig jaar. Door de wedstrijden die ik ga rijden: mijn eerste grote ronde, mijn eerste Monument, in België." Zijn programma is echter niet het enige wat meespeelt. Ik ga mezelf testen "Ook de verwachtingen die er zijn, maken het anders.. Voor de buitenwereld, maar ook voor mezelf." Evenepoel hoopt opnieuw een stap vooruit te kunnen zetten. "Ik ga mezelf testen. Het wordt op veel vlakken een speciaal jaar." In een jaar tijd heeft Evenepoel zich al een enorme status toegeëigend. "Ik zeg dat niet graag van mezelf, maar ik weet dat ik al één van de grotere sterren in de koers ben. Ik voel me niet zo, maar de aandacht die ik krijg, bewijst het wel. De ploeg zegt dat ik daar beter gewoon aan kan worden."