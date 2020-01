Jarige Evenepoel houdt focus op het sportieve en wil volgend weekend al vieren met overwinning

Remco Evenepoel is vandaag twintig jaar. Reden voor een feestje, al lijkt dat er niet meteen in te zitten. De start van de Ronde van San Juan is immers niet meer veraf. Het mooiste cadeau dat Evenepoel zich kan schenken, is straks de eindzege te pakken.

Drank zal er op zijn verjaardag niet aan te pas komen. "Geen champagne, neen. Ik drink geen alcohol", houdt Evenepoel in HLN voet bij stuk. "Als ze willen toosten, zal het bij mij met een 'Kidibul' zijn. Wat ik nog ga doen? Even 'facetimen' met thuis. Een stukje taart? Dat zou kunnen, maar ik zou liever volgend weekend vieren, met de leiderstrui." In 2019 ging hij in Argentinië veeleer een kijkje nemen, dit jaar start hij als kandidaat-winnaar. Wat zou hij graag meteen de zege pakken. "Ik denk dat de trein dan meteen vertrokken zou zijn. Als je de winningmood te pakken hebt, raak je die niet snel meer kwijt. Alleen gaat het altijd maar moeilijker en moeilijker worden. Ze gaan me niet zomaar meer laten rijden. Ik ga er harder voor moeten werken en harder voor moeten duwen." Ik heb sowieso dingen geleerd vorig jaar Evenepoel heeft conclusies getrokken uit 2019. "Ik heb sowieso dingen geleerd vorig jaar. Een van de belangrijkste dingen dik opgestoken heb: dat rusten héél belangrijk is. Geleerd van Iljo Keisse." Ook op tactisch vlak heeft hij vooruitgang geboekt. "In mijn eerste maanden verspeelde ik te vroeg mijn krachten. Als je je inspanning vijf minuten te lang doortrekt, bekoop je die."