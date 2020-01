Jens Adams schenkt Hollebeekhoeve een podiumplaats: "Echt een mooie cross" en "Kon mee met de besten"

Tussen de grote mannen van de cross stond ook Jens Adams met recht en reden. Het is niet in elke cross dat een renner van het Hollebeekhoeve Cycling Team op het podium staat. Het is immers een éénmansploeg. Adams ziet er wel een bevestiging in van zijn goede vorm.

"Het is wel plezant om vooraan mee te doen", trapt een opgetogen Adams bij PlaySports een open deur in. "Het ging redelijk goed, ik kon mee met de besten. Op een gegeven moment reed ik dan wel op een paal en toen moest ik even bekomen. Op het einde zag ik Eli Iserbyt nog rijden."

De laatste tijd gaat het goed

Die geraakte hij ook nog voorbij, dat is toch niet min. "De laatste tijd gaat het eigenlijk wel goed. Ik ben heel content." Ook over het parcours was Adams zeer te spreken. "Echt een mooie cross, vind ik. Mooie bochten en het was ook schuiven. Heel plezant om hier aanwezig te zijn."

Deze vorm nog even aanhouden en dan volgend seizoen goed voorbereiden, dat is het plan. "Nog vier weken crossen en dan gaat de riem er even af. Dan gaat we weer naar het volgende seizoen werken."