Van Aert had zulk resultaat niet zien aankomen: "Dit geeft veel vertrouwen"

Zijn vierde optreden in dit veldritseizoen heeft Wout van Aert wellicht het meest voldoening gegeven. Een tweede plek, dat had hij niet verwacht, temeer omdat hij ook naar deze cross niet optimaal heeft kunnen toewerken.

"Het was een heel lastige cross", reageert Wout van Aert na de wedstrijd in Zonnebeke. "Ik had een beter gevoel dan verwacht, want de voorbije dagen voelde ik me ziekjes. Ik wist dus niet wat te verwachten. "

Tijdens de cross deed Van Aert echter grotendeels wat hij moest doen. "Het was kwestie om de juiste balans te vinden en een bepaald tempo te behouden. Ik ben heel blij met mijn eerste podiumplaats en met de progressie die ik elke week maak. Dit geeft veel vertrouwen."