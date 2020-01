Alvarado verspeelt de eindzege in de Wereldbeker door een valpartij, Lucinda Brand wint in Hoogerheide

Annemarie Worst heeft de eindzege in de Wereldbeker op zak gestoken. Na een late valpartij van Ceylin del Carmen Alvarado had ze genoeg aan de tweede plaats. Lucinda Brand ging in Hoogerheide met de dagzege lopen.

In Hoogerheide stond er in de laatste manche van de Wereldbeker bij de vrouwen nog heel wat op het spel. Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst stonden in het klassement op slechts vijf punten van elkaar en bleven dan ook heel de cross vlakbij mekaar rijden. Verder reden ook Lucinda Brand en Sanne Cant een sterke cross.

In de allerlaatste ronde leek Ceylin del Carmen Alvarado toch te gaan uitpakken met een dubbelslag. Op de schuine kant ging ze Lucinda Brand voorbij, maar toen ging het mis. Het toptalent ging onderuit en zag de andere rensters wegrijden. Brand pakte de dagzege en Worst is de eindwinnares in de Wereldbeker. Sanne Cant eindigde als derde en kan met vertrouwen naar het WK in Zwitserland afzakken.