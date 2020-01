Jordan Levasseur is de eindwinnaar in La Tropicale Amissa Bongo, Lorrenzo Manzin wint de slotrit

Niet alleen in Australië werd er afgelopen week gekoerst, maar ook in Gabon. Na zeven dagen pakte de Fransman Jordan Levasseur de eindzege.

Na een week met ritzeges voor onder meer Attilio Viviani, Youcef Reguigui en de 19-jarige Biniyam Ghirmay stond zondag de slotrit op het programma. De 20-jarige Eritreër Natnael Tesfatsion stond aan de leiding met een voorsprong van 1 seconde op Jordan Levasseur.

De slotrit in en rond de hoofdstad Livreville eindigde op een massasprint. Daarin was Lorrenzo Manzin de snelste. Hij pakte de eerste zege voor zijn nieuwe ploeg Team Total Direct Energie. Hij versloeg Youcef Reguigui en Riccardo Minali. In het klassement pakte Jordan Levasseur onderweg drie boniseconden en werd zo eindwinnaar. Natnael Tesfatsion moest zich tevreden stellen met de tweede plaats in het eindklassement.