Mathieu van der Poel voelt zich nog sterker worden: "Ook de punch is nu weer volledig aanwezig"

In Hoogerheide was Mathieu van der Poel opnieuw met afstand de sterkste. De wereldkampioen versloeg Toon Aerts en Eli Iserbyt en is helemaal klaar voor het WK veldrijden in Dübendorf.

De voorbije weken was er nauwelijks iets te doen aan Mathieu van der Poel. Volgend weekend is hij in Zwitserland uiteraard topfavoriet om opnieuw wereldkampioen veldrijden te worden. In Hoogerheide deed hij er naar eigen zeggen nog een paar procenten bij.

"Ik ging in het begin van de wedstrijd vol om me eens goed te testen", vertelde Van der Poel na afloop. "Ik volede me goed, maar ik had geen zin om tempo te blijven rijden. Nadien reed ik met overschot rond en het was timen om mijn demarrage te plaatsen." Van der Poel voelt zich klaar voor het WK: "Ik voel mezelf nu 100 procent en ik heb nu ook die punch terug. Hopelijk ook volgende week."