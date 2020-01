Opnieuw niets te doen aan Mathieu van der Poel in Hoogerheide, Toon Aerts pakt de eindzege in de Wereldbeker

Mathieu van der Poel heeft de laatste manche in de Wereldbeker zoals verwacht met overmacht gewonnen. Hij versloeg Toon Aerts en Eli Iserbyt, Aerts pakte wel de eindzege in het regelmatigheidscriterium.

Mathieu van der Poel begon met een verschroeiend tempo aan de wedstrijd, maar breuken viel er niet echt. De wereldkampioen liet zich dan maar wat uitzakken en zag hoe enkele andere renners de kastanjes uit het vuur haalden. Halfweg cross nam Van der Poel nog eens over van Laurens Sweeck en iedereen moest passen.

Toon Aerts en Eli Iserbyt probeerden nog om de krachten te verenigen en naar Mathieu van der Poel toe te rijden, maar dat lukte niet. In het slot van de wedstrijd reed Toon Aerts nog weg van Eli Iserbyt en verzekerde hij zich van de eindwinst in de Wereldbeker. Het is overigens de vijfde zege voor Mathieu van der Poel in Hoogerheide.