🎥 In Ronde van San Juan weten ze wel hoe ze een start moeten geven

De finale van de openingsetappe van de Ronde van San Juan verliep niet zonder incidenten. Laat ons hopen dat de renners in de tweede rit wel overeind komen. Met de start was alleszins niets mis. In Argentinië weten ze wel hoe ze dat moeten verzorgen.

De eerste etappe werd afgewerkt in en rond San Juan zelf. De startplaats én de aankomstplaats van de tweede rit ligt in Pocito, wat zo'n dertig kilometer ten zuiden van San Juan ligt. Daar weten ze wel hoe ze de show moeten verzorgen. Off they go!#VueltaSJ2020 pic.twitter.com/VoPevt9uzq — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) January 27, 2020 Er werd luid afgeteld naar het moment van de start. Er weerklonken dan enkele schoten en een fluitsignaal om de renners het signaal te geven dat ze zich op gang mochten trekken. Ook vlogen talloze snippers in het rond, als ware het één groot feest. Bovendien gaat de omroeper enthousiast tekeer. Stage 2, here we go! 🇦🇷🙏🚴🏼‍♂️🐺@deceuninck_qst #VueltaSJ2020 pic.twitter.com/NmR9NyUucY — Ward Callens (@wardcallens) January 27, 2020 In elk geval is het peloton in de Ronde van San Juan goed en wel vertrokken. Op de tweede dag van deze rittenkoers moet er 168,7 kilometer afgelegd worden. Onderweg ligt een klimmetje van derde categorie, maar meer dan waarschijnlijk zal het opnieuw sprinten worden aan de meet.