Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel krijgen groen licht voor Amstel Gold Race

Maandagmiddag kreeg Alpecin-Fenix, de ploeg die Mathieu van der Poel in dienst heeft, bijzonder goed nieuws. De wielerformatie heeft groen licht gekregen voor deelname aan de Amstel Gold Race.

Mathieu van der Poel kan in april zijn titel in de Amstel Gold Race gaan verdedigen. Zijn werkgever Alpecin-Fenix heeft namelijk een wildcard gekregen voor de Nederlandse klassieker. Ook de Belgische ploegen Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en Wallonie Bruxelles mogen aan de start verschijnen.

Vorig jaar won Van der Poel na een zinderend slot in de Amstel Gold Race. Hij reed zich helemaal leeg, maar kwam wel als eerste over de meet. Of Alpecin-Fenix ook met Van der Poel zal starten is nog maar de vraag, want de combinatie met Parijs-Roubaix -en die gaat de Nederlander zeker rijden- is niet de makkelijkste.