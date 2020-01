Ontspannen Van Aert geeft aan wat mogelijk is op WK: "Beste cross van het jaar rijden"

Een tweede plaats in Zonnebeke en een achtste plek in Hoogerheide: dat zijn de recente adelbrieven waarmee Wout van Aert richting WK trekt. Wat voor hem veel belangrijker is, is zijn gevoel op de fiets. Het wordt bovendien voor hem een WK zonder stress. Behalve Van der Poel kloppen, kan alles.

Want een wereldtitel lijkt er niet meteen aan te komen voor een Belg bij de heren elite. "Daar geloof ik toch niet in. Zoals Mathieu van der Poel de laatste weken domineert... In het begin van het seizoen was er misschien nog wat hoop voor de rest, maar nu rijdt hij toch rond zoals vorig jaar. Maar op het WK is alles mogelijk. En na Mathieu ligt alles zeer dicht bij elkaar", onderstreept Van Aert bij HNB.

LIEVER ZWAARDERE OMLOOP

Een blik op het parcours leert ons dat het in Dübendorf wel eens quasi een wegwedstrijd kan worden. "Ik ben niet zeker of het wel een vliegmeeting wordt, hoor. Ik weet uit ervaring dat op een nieuw WK-parcours, waar nog niet op is gereden, de ondergrond snel modderig en zwaar wordt als het regent. Ik heb liever een zwaardere omloop, al is het parcours in de gegeven situatie niet echt belangrijk voor mij."

De verkenningen zullen wellicht wel de nodige bijkomende info opleveren. "We zullen pas donderdag op de officiële trainingen zien hoe het erbij ligt. Wat voor mij veel belangrijker is: dat crossgevoel is terug. Ik maak minder fouten. Ik heb een betere conditie dan een maand geleden. Ik vertrek zonder stress naar Zwitserland. Daar wil ik mijn beste cross van het jaar rijden."