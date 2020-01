Sanne Cant gaat niet zweven na podiumplek in wereldbekermanche: "Het was een beetje aan de rekker hangen"

Een week voor het WK veldrijden heeft Sanne Cant haar beste resultaat dit seizoen in de Wereldbeker neergezet: een derde plaats in Hoogerheide. Mooi dat ze daar nog eens op het podium kon staan, al haalde ze zelf meteen aan dat het ook kwam door de omstandigheden.

Cant moest meteen na de cross ijs leggen. "In de tweede of derde ronde ben ik met mijn scheen tegen de balk gestampt. Kan gebeuren. Op zich heb ik er weinig last van, maar ijs opleggen kan nooit geen kwaad", maakte ze zich bij PlaySports niet al te veel zorgen.

AMBETANTE SCHUINE KANTEN

Het was haar eerste wedstrijd sinds de terugkeer van stage. "Het was een beetje aan de rekker hangen. Ik had niet echt het frisse gevoel, wat natuurlijk wel een beetje te verwachten was. Ik kon niet echt de juiste positie vinden. De schuine kanten net voor de aankomstbaan maakten het best ambetant, ik zat bijna elke keer alleen op het stuk windop."

Desalniettemin reed ze dus toch naar een verdienstelijke derde plaats. "Da's natuurlijk plezant, het is beter dan vierde of vijfde te zijn. Ik moet eerlijk zijn: normaal word ik vierde zonder die val van Ceylin del Carmen Alvarado, dat besef ik ook wel."