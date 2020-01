Thibau Nys won dan toch niet alle WB-crossen: "Niet uit de wielen gereden"

Vooraleer naar Zwitserland af te zakken had Thibau Nys zich nog één doel gesteld: na zijn zes eerdere zeges in de Wereldbeker ook de laatste manche winnen. Dat draaide niet uit zoals verwacht. Enkele foutjes speelden hem parten, maar Nys blijft de grote favoriet bij de junioren op het WK.

"Ik mag het zo niet bekijken, maar ik heb even het gevoel dat ik de hele Wereldbeker voor niks heb gereden", reageerde een ontgoochelde Nys bij Het Nieuwsblad. "Die zeven op zeven was een doel, maar ik heb twee lompe fouten gemaakt."

Nys keek dus vooral in eigen boezem. "Ik ging iets te wild door de bocht en mijn voorwiel schoof onderuit. Ik dacht: misschien kan er nog wel iets, want ik had echt nog kracht over. Ik had echt nog kunnen winnen, maar dan schoot ik uit mijn pedaal en was ik alle snelheid kwijt."

Over de vorm kan ik niet klagen

In elk geval is de conditie goed genoeg om in aanmerking te komen voor de wereldtitel. "Over de vorm kan ik niet klagen. Ik ben niet uit de wielen gereden, integendeel. Maar ik besef dat het volgende week nog moeilijker wordt. Lillo zal mijn grootste tegenstrever worden."