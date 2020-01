UPDATE: Evenepoel oké na val door vrouwelijke wielerfan en verliest geen tijd

Er was aan het shirt van Remco Evenepoel wel te zien dat er iets gebeurd was. Gelukkig viel het allemaal nog mee. Betrokken geraken bij een valpartij was natuurlijk niet wat hij voor ogen tijdens zijn eerste koers van het nieuwe seizoen.

Met nog minder dan vier kilometer te gaan was er een massale valpartij en daar was helaas ook Remco Evenepoel bij betrokken. Aanvankelijk was het niet helemaal duidelijk wat er aan de hand was, maar achteraf bleek de val veroorzaakt te zijn door een fan. Dat werd ook bevestigd door Deceuninck-Quick.Step.

Fortunately, @EvenepoelRemco is ok after the nasty crash that occurred because of a fan with 3.4 kilometers to go on #VueltaSJ2020 stage 1. pic.twitter.com/MYr64Pf5i0 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) January 26, 2020

Uit de beelden bleek immers dat een vrouwelijke wielerfan door een zwaaibeweging de fiets van Brandon McNulty raakte. De gevolgen zijn bekend. Gelukkig lijkt Evenepoel er zonder veel schade vanaf te komen: hij is oké. Dat melden zowel de renner als zijn ploeg op sociale media.

Doordat de valpartij veroorzaakt werd door een supporter, zal het tijdsverlies van Evenepoel en de andere renners die ten val kwamen niet in rekening worden gebracht.