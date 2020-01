Veelbelovende nieuwkomer bij Trek-Segafredo blinkt uit in competiviteit

Jasper Stuyven en Edward Theuns hebben er dit seizoen een bijzondere ploegmaat bij gekregen bij Trek-Segafredo: de 18-jarige Quinn Simmons, die in Yorkshire wereldkampioen werd bij de junioren. Simmons heeft alvast de persoonlijkheid om de top te bereiken.

Met het sportieve kwam de jonge Amerikaan al vroeg in aanraking. Zijn ouders namen hem en zijn broer Colby vaak mee op wandeltochten of lange fietstochten. "We hebben hen er niet toe gedwongen omdat we wilden dat ze grote atleten zouden worden. Het was meer iets egoïstisch. Zo van: ik heb beweging nodig en jullie komen met me mee", verklaart moeder Holly bij VeloNews.

In de loop der jaren kwam de competiviteit van Quinn de kop op steken. Bijvoorbeeld ook toen hij bij een iijshockeyploegje speelde in Durango. "Ze belden me op om te zeggen dat Quinn zo competitief was dat hij de minderen in het team bijna vergat. Quinn moest vriendelijker worden. Hij was gefocust om de beste te zijn."

Nadien ging vader Scott die competiviteit juist aanmoedigen. "Ik wilde sterke kinderen grootbrengen. Ik liet ze nooit winnen. Ik dacht er zelfs niet aan." Het lijkt er alvast op dat Quinn Simmons van thuis de juiste ingesteldheid heeft meegekregen om het te maken in de wereld van het profwielrennen.