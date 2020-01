Herygers over WK: "Vorig jaar kende Cant ook geen goede winter, maar op het WK..."

Zondag wordt het WK veldrijden afgewerkt in het Zwitserse Dübendorf. Bij de mannen is er één duidelijke topfavoriet. Maar bij de vrouwen?

Paul Herygers blikte vooruit bij Het Laatste Nieuws. Hij komt uiteraard uit bij de Nederlandse vrouwen en noemt Annemarie Worst als topfavoriete. Maar hij schrijft ook Sanne Cant nog niet af.

“Het wordt moeilijk voor Sanne, maar ze heeft de voorbije twee weken op stage haar lot in handen van Christoph Roodhooft en Kristof De Kegel gelegd. Die zullen haar ongetwijfeld gericht laten trainen hebben.”

“Sanne heeft een lastige winter achter de rug, maar er is nog altijd hoop dat ze in Dübendorf schittert. Herinner je je vorig jaar? Ook toen kende ze niet haar beste winter, maar met het WK in zicht werd ze steeds beter. Uiteindelijk reed ze in Bogense haar beste cross van het seizoen. Dat zou ook zaterdag zomaar kunnen.”