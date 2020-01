Remco Evenepoel na een dag in de leiderstrui: "Ik had het gevoel dat ik bij elke aanval vlot kon volgen"

Na de zege in de tijdrit is Remco Evenepoel momenteel vrij comfortabel leider in de Vuelta a San Juan. De vierde etappe beëindigde hij zonder kleerscheuren.

In de beginfase van de rit stond er tamelijk wat klimwerk op het programma. Verschillende renners versnelden en ook Evenepoel liet zich geregeld goed voorin opmerken. De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick Step pakte zelfs wat bergpunten en voelde zich de hele dag goed: "Ik heb mezelf een aantal keer kunnen testen op de klimmetjes", vertelde Evenepoel na afloop bij Sporza. "Bij elke aanval wilde ik meespringen want ik kon vlot volgen."

Onderweg nam Evenepoel ook nog een extra bonificatieseconde mee: "Ploegleider Bramati vertelde me dat en Stybar nam me vervolgens mee op sleeptouw". In het slot regende het ook nog fel: "De regen konden we missen, maar daardoor werd er wel doorgereden. Jammer genoeg konden we geen zege boeken met Hodeg, we hebben er alles voor gedaan. Nu gaan we genieten van een rustdag."