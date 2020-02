Ryan Kamp haalt alles uit de kast om Nederland tweede wereldtitel te schenken

Het was bij momenten een prettig steekspel tussen verschillende landen op het WK veldrijden bij de heren beloften. Uiteindelijk was het wel de sterkste in koers die richting wereldtitel reed en dat was Ryan Kamp. De andere medailles gingen naar Kuhn en Hendrikx.

Het was een pittig wedstrijdbegin, met veel wisselende posities. Voor België was Niels Vandeputte wel mee bij de eerste zeven. Dat was nog het geval toen er voorin een paar renners begonnen weg te vallen. Nog voorin: de Nederlanders Kamp en Ronhaar, de Fransman Benoist en de Zwitser Kuhn. In de loop van de tweede ronde begonnen Benoist, Kamp en Kuhn afstand te nemen. Ronhaar kon wel opnieuw de aansluiting maken. Voor Vandeputte was het meer knokken, maar hij dacht dat ook te kunnen doen, terwijl ook Hendrikx op komst was. Op dat moment trok Kamp net fors door. Enkel Benoist kon zijn wiel houden. KAMP ONTBINDT ZIJN DUIVELS Dat bleek nog niet het moment om de wedstrijd open te gooien, want de zes genoemde veldrijders kwamen weer samen. Wanneer het weer even wat sneller ging, moest Vandeputte wel opnieuw passen. Iets voorbij halfweg ontbond Kamp helemaal zijn duivels. Kuhn weerde zich wel en hield het verschil aanvankelijk enigszins beperkt. De anderen moesten al meer terrein toegeven. Het waren Hendrikx en Benoist die op meer dan twintig seconden van de leider wel nog in aanmerking kwamen voor het brons. Veertien seconden bedroeg het verschil tussen nummers één en twee in de wedstrijd bij het ingaan van de laatste ronde, terwijl Hendrikx wegreed van Benoist. 1 EN 3 VOOR ORANJE De voorsprong van Kamp liep alleen nog maar op, tot boven de halve minuut zelfs. Het werd dus goud voor de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. Met Hendrikx op plaats drie kwamen er alweer twee medailles bij voor Oranje. Tussendoor finishte de thuisrijder Kuhn. Vandeputte werd zevende. Camps en Bekaert reden naar een respectievelijk negende en tiende plaats.