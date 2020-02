Bijzonder startuur in Zwitserland voor heren elite

Wie wil zien welke Belgische mannen het best over de balkjes wippen in Dübendorf en of er iemand de grote Mathieu van der Poel-show kan voorkomen, laat zich best niet verrassen. De heren elite gaan van start op een merkwaardig uur naar veldritnormen.

Door heen het veldritseizoen maken de profs bij de mannen immers een vaste afspraak om 15u Belgische tijd. Behoudens de crossen in de VS gaat hun wedstrijd dan steevast van start, of het nu een zaterdag, een zondag of het een dag in de week is. Niet op het WK: dan beginnen Van Aert, Van der Poel & co eraan om 14u35. Het WK voor junioren zal natuurlijk ook meer dan de moeite zijn, met een favorietenrol voor Thibau Nys. Hij kan zijn kunstjes al tonen vanaf 11u. Tussendoor is er dan ook nog de race voor de U23 bij de vrouwen. Die gaat om 13u van start.