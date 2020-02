Remco Evenepoel moet mogelijk minder afstand afleggen dan voorzien om Ronde van San Juan te winnen

Remco Evenepoel is dicht bij datgene waarvoor hij naar Argentinië is getrokken: de eindzege. Nog één etappe overleven en het is binnen. Mogelijk wordt er overigens aan die laatste rit gesleuteld en zullen de renners minder lang op de fiets zitten.

Dat meldt Het Nieuwsblad. Omdat er in de laatste etappe rondjes gedraaid worden op een lokaal circuit van 15,9 kilometer, kan er iets aan de totale afstand gedaan worden. Dat is mogelijk wel aangewezen vanwege de aanhoudende hitte in Argentinië. BOVEN DE VEERTIG GRADEN De temperaturen lopen er ruim boven de veertig graden Celsius. Sowieso gaat de rittenkoers al door in de vooravond en niet in het heetste gedeelte van de dag. Het zou nu echter nog warmer worden, waardoor een inkorting van de rit tot de opties behoort. In principe staan er negen ronden op het programma. De kans bestaat dat de renners één of twee ronden minder moeten afleggen. Evenepoel zal er niet om malen. Wie hem nog uit de leiderstrui wil krijgen, zal zich dan nog wat meer moeten reppen. De kans is sowieso bijzonder klein dat Evenepoel de overwinning nog verspeelt.