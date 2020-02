Stybar doet mee aan feestje van Deceuninck-Quick.Step, Evenepoel nog altijd leider

We hebben Zdenek Stybar het al vaker zich doen en nu heeft de Tsjech het kunstje nog eens herhaald: een koers winnen na een late aanval. Zo is de Ronde van San Juan nog wat meer de wedstrijd van Deceuninck-Quick.Step geworden. Evenepoel is immers nog altijd leider.

Drie renners kozen voor de vroege vlucht in de zesde etappe van de Argentijnse rittenkoers: Jokin Aranburu, Christofer Jurado en Veljko Stojnic. Hun voorsprong op het peloton liep op tot boven de vier minuten. Het wedstrijdbeeld lag zo voor lange tijd vast. Op een zeventigtal kilometer van de aankomst was het verhaal van dit trio al voorbij en dus kwam er een nieuwe ontsnapping op gang. Maestri, Di Renzo, Rosas en Fraysse waagden hun kans. Er kwam ook nog een aanval van Paredes, maar met vijftien kilometer voor de boeg was de hergroepering een feit. STYBAR VERRAST IN SLOTKILOMETER Een massasprint leek onvermijdelijk, maar op een oplopend stuk in de slotkilometer achtte Stybar zijn moment gekomen. De Tsjech bleef net uit de greep van spurters Molano en Barbier. Ploegmaat Remco Evenepoel moet nog één etappe volhouden en dan wint hij de Ronde van San Juan.