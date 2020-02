Volgens Wout Van Aert zat er meer in: "Ik ben teleurgesteld"

Wout Van Aert werd deze middag vierde op het WK in Dübendorf. Hij eindigde achter van der Poel, Pidcock en Toon Aerts. Toch zat er volgens Van Aert meer in. Een lekke band strooide roet in het eten.

Wout Van Aert was niet echt tevreden na de wedstrijd. Volgens hem zat er meer in. "Ik ben niet echt tevreden. Door de lekke band kon ik niet strijden met Toon Aerts om de derde plaats. Ik ben teleurgesteld", aldus Van Aert. Hij vindt het jammer dat hij zijn kansen niet heeft kunnen verdedigen. "Als ik nu van Aerts had verloren in een sprint, had ik er minder moeite mee gehad, maar nu heb ik mijn kansen dus niet kunnen verdedigen."