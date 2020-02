Wat een pech: ploegmaat van Greipel heeft knieschijf gebroken

Bij Arkéa-Samsic hebben ze de witte truitjes ingeruild voor een rood-zwarte tenue, maar die kleuren hebben Elie Gesbert ook nog niet veel geluk gebracht. De Fransman heeft een gebroken knieschijf opgelopen in de Challenge Mallorca.

Inmiddels zijn al drie van de vier wedstrijddagen in Mallorca achter de rug. In de derde koers om de Trofeo Andratx is de 24-jarige Elie Gesbert ten val gekomen en helaas niet zonder zware gevolgen. Een gebroken knieschijf, zo klinkt de diagnose.

In het ziekenhuis van Renners zal hij verder onderzocht moeten worden. Sowieso zal hij enkele maanden buiten strijd zijn. Hoe lang exact is voorlopig moeilijk te voorspellen. Het zit Gesbert de laatste tijd niet mee. In november werd hij nog aangereden op training.