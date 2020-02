Belofte Marthe Truyen beleefde ergste nachtmerrie op WK: "Volgend jaar sterker terugkeren dan ooit tevoren"

Bij het opmaken van het bilan van het WK veldrijden zullen ze bij Belgian Cycling niet bijster gelukkig worden. In meerdere categorieën was de oogst mager, bijvoorbeeld bij de vrouwen beloften. Dat werd een grote teleurstelling voor Belgisch kampioene Marthe Truyen.

Truyen is in het geheel niet bezig aan haar allerbeste seizoen. "Ik hoopte dat er een ommekeer kwam, maar die komt er duidelijk niet. Ik heb echt een rotjaar gehad, door verschillende omstandigheden. Als je in het begin begint te sukkelen, is het heel moeilijk om eruit te komen. Dat heb ik dit jaar ondervonden", vertelt een emotionele Truyen bij Sporza.

ECHTE MODDERCROSS

De wil is dan ook aanwezig om naar volgend seizoen haar gram te halen. "Volgend jaar wil ik gewoon met een propere lei beginnen en sterker terugkomen dan ooit tevoren." Het WK in Dübendorf was een echte moddercross en dat ligt haar net niet. "Er waren echt stroken waar ik achteraf gezien beter had gelopen. Op die moment moet je die keuze maken en heb ik altijd gefietst."

Tegelijkertijd beseft Truyen wel dat ze zo'n omstandigheden moet aanvaarden. "De regen hoort erbij, dat zijn de omstandigheden en daarvoor ben ik cyclocrosser geworden." Riberolle werd wereldkampioene. "Die heeft zoveel kracht. Ze heeft ook een beetje postuur om door al die stroken met volle kracht door te gaan."