Broers Roodhooft blijven geloven in Sanne Cant: "Ze zal niet zomaar de handdoek gooien"

Wat nu met Sanne Cant? Het is één van de vragen die overblijven na het WK veldrijden. Met haar 29 lentes heeft ze zeker nog vele jaren voor zich. Al zal winnen er wel niet gemakkelijker op worden. Philip en Christoph Roodhooft blijven alvast volop in haar geloven.

De familie Roodhooft had de offday op het WK toch ook niet ingecalculeerd. "De laatste weken hadden we duidelijke tekenen van beterschap gezien. Sanne deed het maximum om de kloof met de Nederlandse dames te verkleinen, zo mogelijk dicht te fietsen. Vorig jaar lukte dat. Nu draaide het helemaal anders uit", klinkt het in HLN.

VERLEDEN NIET UITWISSEN

Een klap die bij de Belgisch kampioene zeker hard aankwam. "Ze moet het positief bekijken. En het verleden vooral niet uitwissen. Die drie wereldtitels pakken ze haar nooit meer af." Al kan moeilijk ontkend worden dat dit een tegenvallend seizoen is. "Na een slechte seizoensstart is ze nooit echt meer uit die negatieve spiraal geraakt."

IMMENSE DRUK VAN NEDERLANDSE MEISJES

Het is anno 2020 ook anders koersen. "Net als bij de mannen is het algemene niveau gestegen en valt zo'n cross geen seconde meer stil. Dat speelt niet in Sannes voordeel. Ook bij de vrouwen is Vlaanderen niet langer het epicentrum van het veldrijden. De druk van de Nederlandse meisjes, ook bij de U23 en junioren, is immens. Maar Cant zal zeker niet zomaar de handdoek gooien."

De Roodhoofts zien het dus nog zitten met Cant. "Wij zijn nog altijd even blij met Sanne en geven haar niet op." Maar moet haar entourage nu niet bepaalde zaken gaan veranderen. "We zijn zelfreflecterend ingesteld, in alles wat we ondernemen. Maar om nu plots, na één slecht seizoen, alles in vraag te stellen? Dat gaan we niet doen."