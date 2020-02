Golazo sluit deal met deze stad: komende vijf seizoenen krijgen we hier een cyclocross

Ook de komende vijf seizoenen zal er een cyclocross zijn in de stad Kortrijk. De stad heeft een akkoord bereikt met organisator Golazo. Vorig jaar werd er voor de eerste keer gereden en het was een enorm succes.

De overwinning ging vorig jaar in Kortrijk naar de Nederlander Mathieu Van der Poel. Er was heel wat volk afgezakt (ongeveer 10.000 mensen) om hem te zien winnen. De renners zelf waren ook wel te spreken over het parcours.

Daardoor is er beslist om ook de komende vijf jaar een cyclocross in Kortrijk te organiseren. Volgens Het Nieuwsblad kwam de stad tot een akkoord met organisator Golazo.