Seizoensindeling pakt perfect uit voor majestueuze Van der Poel

Een denderende start en dan volhouden tot aan de finish: zo simpel kan het zijn als je Mathieu van der Poel heet. Zo'n superioriteit is op een WK zelden gezien. Al mag het zeker niet verbazen dat Van der Poel net op dit moment van het seizoen zo sterk voor de dag komt.

Als atleet uit drie wielerdisciplines is het voor Mathieu van der Poel constant wikken en wegen wat hij wanneer moet doen, waar er rustperiode kan volgen en waar het ene seizoen kan overgaan in het andere. Zeker wat de combinatie cross - weg betreft. Zijn triomf in Dübendorf bewijst dat wat dat betreft alle juiste keuzes zijn gemaakt.

Na te herstellen van zijn wegseizoen dook Mathieu van der Poel begin november opnieuw het veld in. Eerst enkele wedstrijden gebruiken om dat echte crossgevoel weer terug te krijgen. Eens dat gebeurd is, mag het ritme met een ferme ruk de hoogte in worden gejaagd. Het resulteert in een volgepropt programma rond de jaarwisseling.

MET GOEDE CONDITIE WEER NAAR DE WEG

Deze periode gaat gepaard met goede en minder goede dagen, naar Van der Poel-normen. Die drukke periode is een test voor het lichaam en moet ervoor zorgen dat het bestand is tegen wat nadien volgt. Want dan verwacht men de beste Van der Poel: eind januari - begin februari. Het is de logica zelve als Van der Poel met een zo goed mogelijke conditie straks opnieuw de overstap naar de weg wil maken.

Ook omgekeerd klopt het als een bus: door zijn doelen op de weg zijn het sowieso vooral de kampioenschappen die in het veld belangrijk zijn voor Van der Poel. Van klassementen gaat hij niet zozeer wakker liggen. Alle belang heeft de Nederlander erbij om naar deze periode te pieken en het pakt wonderwel uit.

STIJGEND VORMPEIL NA DIEGEM

Op 29 december geeft hij in Diegem nog toe dat het werken was voor de overwinning, maar nadien gaat zijn vormpeil er met rasse schreden op vooruit. De perfectie wordt steeds meer benaderd. Het leidt tot zijn beste cross van het seizoen op 26 januari in Hoogerheide.Tot hij een week later in Dübendorf een nog betere cross rijdt.

En dan krijg je dus een Van der Poel op zijn top: haast kunst op een fiets. De power, de snelheid, de balans, de juiste sporen: die eerste ronde op het WK, daar zat alles in. Die topvorm heeft hij niet nodig om de beste veldrijder ter wereld te zijn. Gezien de carrière die hij wil uitbouwen, is de kans echter groot dat er op WK's nog wel meer van zulke demonstraties volgen.