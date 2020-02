Tom Pidcock is dé verrassing van het WK veldrijden: "Dit slaat alles"

Elk kampioenschap kent zijn verrassing en in Dübendorf luisterde die naar de naam Tom Pidcock. Dat Van der Poel superieur zou zijn, was ingecalculeerd. De overige twee medailles zouden dan wel naar de Belgen gaan, zeker? Niet dus, want Pidcock kwam beter voor de dag dan verwacht.

Ook Pidcock zelf had hier niet van durven dromen. Zijn eigen doelstelling werd ruimschoots overtroffen. "Ik kwam voor een plaats in de top vijf, maar dit slaat alles. Doorgaans ben ik nooit blij na een nederlaag, maar dit voelt bijna aan als een zege", zegt de Brit aan Het Nieuwsblad.

NIEUWE UITDAGING NODIG

Indien hij had meegedaan bij de beloften, wat gezien zijn leeftijd nog altijd kon, was hij daar zeker wereldkampioen geworden. "Wat kon ik daar nog winnen? Ik had een nieuwe uitdaging nodig. Deze tweede plaats geeft me trouwens meer voldoening dan mijn wereldtitel van vorig jaar."

Pidcock heeft alvast één ding gemeen met Mathieu van der Poel: hij is ook een man van verschillende wielerdisciplines. "De Cape Epic wordt mijn volgende afspraak. Ik wil me in de toekomst meer op het mountainbike werpen."