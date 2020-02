Uiteenlopende verhalen bij de Belgen buiten de top vier

Toon Aerts en Wout van Aert waren de best scorende Belgen op het WK bij de profs, maar er deden natuurlijk nog andere landgenoten mee in Dübendorf. Enkelen waren tevreden met hun uitslag. Vooral Eli Iserbyt kon dat eigenlijk niet zijn.

Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout waren de pionnen uit het kamp van Pauwels Sauzen-Bingoal die beslag legden op de dichtste ereplaatsen. Zij werden respectievelijk vijfde en zesde. Ze hadden het achteraf over een zware en eerlijke cross, waarbij iedereen wel ongeveer op zijn positie uitkwam.

Dat Quinten Hermans niet super u it de verf kwam, was ergens te verwachten. "Ik ben helaas nog niet 100%, omdat ik last heb van een geblokkeerde zenuw tussen de schouderbladen. Ik heb gestreden voor de 8e plaats, maar door enkele foutjes eindigde ik 9e. Ik hoop mijn goede niveau terug te vinden om het seizoen goed te beëindigen."

Eli Iserbyt was één van de Belgen die het meest ontgoocheld zal achterblijven. Nadat het in de eerste ronden nog aardig ging, zakte hij erdoor in de tweede wedstrijdhelft. Aan de aankomst gaf Iserbyt dan ook toe ruiterlijk toe dat het niet goed genoeg was.