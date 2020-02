🎥 Rui Costa vrijgepleit door betrokken renner nadat hij midden in de koers duw leek uit te delen

Alles verloopt naar wenns voor Rui Costa in de Saudi Tour. Na het winnen van de eerste rit bleef de Portugees ook op dag twee aan de leiding. Er was wel heel wat ophef over een incident tijdens de tweede etappe.

In volle koers leek Rui Costa immers een duw uit te delen aan Reinhardt Janse van Rensburg van NTT. Deze kwam nadien ten val en ook enkele andere renners gingen vervolgens tegen het asfalt. Er kwam meteen hevige kritiek op Rui Costa, vooral van ploegmaats van Van Rensburg.

I think using hands is not correct,even having leader jersey! Hope @UCI_cycling will see this video!😡 pic.twitter.com/R1Y4OhoRQs — Roman Kreuziger (@Roman86_K) February 5, 2020

Achteraf trachtte de leider in de koers te gemoederen te bedaren en Van Rensburg zelf nam hem blijkbaar ook niets kwalijk. "Ik voel me triest over de val van mijn maat van NTT, wat tot de val leidde van andere renners. Ik wil duidelijk stellen dat Van Rensburg per ongeluk mijn richting op kwam en mijn gebaar er was om mezelf te beschermen."

De Zuid-Afrikaan heeft deze theorie min of meer bevestigd. "Na de rit kwam Van Rensburg persoolijk naar onze bus om te verduidelijken dat deze situatie ontstond doordat een ploegmaat hem aanraakte. Dit gebaar wordt enorm geapprecieerd."