Bart Wellens komt met een update over Yara Kastelijn: "Zeker geen breuken"

In de Ethias Cross in Maldegem ging de Europese kampioene Yara Kastelijn al vroeg tegen de grond. De Nederlandse leek bijzonder zwaar geraakt en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ploegleider Bart Wellens van Yara Kastelijn bij 777 Pro Women CX Team kwam na afloop van de cross bij de vrouwen met een update over Yara Kastelijn. "De eerste vaststelling was dat er geen breuken zijn", vertelde Wellens. "Er volgen wel nog extra onderzoeken om de rug en de heup helemaal te checken."

Wellens heeft de smak van Kastelijn en Van Anrooij wel niet zelf gezien: "Ik stond daar niet, maar iemand anders van de ploeg zag wel dat het een stevige valpartij was. We moeten nu nog even afwachten wat het verdict zal zijn."